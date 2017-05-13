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ISU с 15 по 17 мая проинспектирует подготовку Москвы к ЧЕ по фигурному катанию

Спорт
13 мая, 16:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Турнир пройдет с 15 по 21 января 2018 года в московском дворце спорта "Мегаспорт"

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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) с 15 по 17 мая проинспектирует подготовку Москвы к чемпионату Европы по фигурному катанию 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Чемпионат Европы пройдет с 15 по 21 января 2018 года в московском дворце спорта "Мегаспорт".

"Комиссия изучит не только "Мегаспорт", но и все сервисы, которые должны быть предоставлены для участников, тренеров, судей и так далее", - сказал Коган.

Чемпионат Европы в Москве предваряет зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года.

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