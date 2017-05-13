Гандболистки "Ростов-Дон" стали обладательницами Кубка ЕГФ

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский клуб "Ростов-Дон" победил немецкий "Битигхайм" в финале женского Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).
Российские гандболистки обыграли немецкий клуб со счетом 25:21 в ответном матче, который прошел в Ростове-на- Дону. Первая встреча, состоявшаяся 7 мая в Германии, также завершилась победой россиянок со счетом 28:25.
Нынешний финал стал вторым за три года для команды "Ростов-Дон" во втором по значимости еврокубковом гандбольном турнире. В 2015 году ростовчанки в решающей серии проиграли датскому клубу "Твис", так и не сумев в ответной домашней игре отыграть 13 мячей.
Кубок ЕГФ по гандболу среди женских команд разыгрывается с 1981 года, в разные годы трофей выигрывали "Автомобилист" (Баку), "Эгле" (Вильнюс), "Звезда" (Звенигород) и волгоградское "Динамо". Тольяттинской "Ладе" удалось выиграть Кубок и ЕГФ дважды - в 2012 и 2014 гг. Лишь датский "Виборг" смог завоевать Кубок ЕГФ трижды.