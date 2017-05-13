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Испанский велогонщик Исагирре выиграл восьмой этап многодневки "Джиро д'Италия"

Спорт
13 мая, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Второе место занял итальянец Джованни Висконти

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Испанский велогонщик Горка Исагирре, выступающий за команду Movistar, стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 189 км за 4 часа 24 минуты 59 секунд.

Второе место занял итальянец Джованни Висконти (Bahrain Merida), третье - испанец Луис Леон Санчес (Astana Pro Team).

После восьми этапов гонки в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors).

Следующий этап пройдет 13 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.

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