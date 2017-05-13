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Перед "Балтикой" поставлена задача остаться в ФНЛ и затем выйти в премьер-лигу

Спорт
13 мая, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

За два тура до окончания первенства ФНЛ "Балтика" с 36 очками занимает предпоследнее, 19-е место, отставая от спасительной 15-й позиции на два очка

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Задачей калининградского клуба "Балтика" является сохранение места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с перспективой выхода в премьер-лигу (РФПЛ). Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

За два тура до окончания первенства ФНЛ "Балтика" с 36 очками занимает предпоследнее, 19-е место, отставая от спасительной 15-й позиции на два очка. 

"Перед нами сейчас задача - остаться в лиге (ФНЛ. - Прим. ТАСС). Я сейчас не буду раскрывать определенных наших наработок, но есть у нас намерения выйти в РФПЛ", - сказал Алиханов, признав, что на данный момент эти планы выглядят фантастично.

Врио губернатора отметил, что после смены руководства и главного тренера команда демонстрирует прогресс. "Если сравнивать период до смены руководства, по-моему, двадцать четыре игры и одна победа. И после смены руководства из девяти игр четыре победы, статистика и качество игры заметно улучшились", - констатировал он.

Смена руководства "Балтики" произошла в феврале этого года, когда клуб занимал предпоследнее, 19-е место после 24 туров чемпионата ФНЛ. Генеральным директором стал Тимур Лепсая, на должность главного тренера был приглашен Игорь Черевченко. В воскресенье команда проведет заключительный домашний матч первенства - 2016/2017 против саратовского "Сокола", 20 мая калининградцы сыграют на выезде против "Шинника".

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