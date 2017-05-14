Пауэр выиграл гонку пятого этапа серии Indycar, Алешин - 18-й

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Австралиец Уилл Пауэр из команды Penske стал победителем пятого этапа американской гоночной серии Indycar, который прошел в Спидвее (штат Индиана).

Вторым в гонке финишировал его партнер по команде американец Джозеф Ньюгарден, третьим стал Скотт Диксон ("Хонда") из Новой Зеландии.

Российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал 18-м.

Следующий этап пройдет 27-28 мая.