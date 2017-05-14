"Питтсбург" проиграл "Оттаве" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" в овертайме уступил "Оттаве" со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней арене "Питтсбурга" PPG Paints.
В составе "Оттавы" шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (15-я минута) и Бобби Райан (65). У хозяев отличился Евгений Малкин (55).
Малкин нанес четыре броска за 19 минут 57 секунд на площадке. Забросив шайбу, россиянин набрал 148-е (54 гола + 94 передачи) очко за "Питтсбург" в играх плей-офф, он вышел на третье место по этому показателю, опередив Яромира Ягра. Больше только у Сидни Кросби (150) и Марио Лемье (172). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 19 (6+13) очков, он является лучшим бомбардиром плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу канадского клуба. Следующий матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на вторник также в Пенсильвании.
Evgeni Malkin has now surpassed Jaromir Jagr for sole possession of third place on the #Pens all-time playoff points list with 148. pic.twitter.com/nYKHivW4kH— Pittsburgh Penguins (@penguins) 14 мая 2017 г.