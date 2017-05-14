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"Питтсбург" проиграл "Оттаве" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

Спорт
14 мая, 5:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Голом отметился российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин

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Евгений Малкин (справа)

Евгений Малкин (справа)

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" в овертайме уступил "Оттаве" со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней арене "Питтсбурга" PPG Paints.

В составе "Оттавы" шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (15-я минута) и Бобби Райан (65). У хозяев отличился Евгений Малкин (55).

Малкин нанес четыре броска за 19 минут 57 секунд на площадке. Забросив шайбу, россиянин набрал 148-е (54 гола + 94 передачи) очко за "Питтсбург" в играх плей-офф, он вышел на третье место по этому показателю, опередив Яромира Ягра. Больше только у Сидни Кросби (150) и Марио Лемье (172). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 19 (6+13) очков, он является лучшим бомбардиром плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу канадского клуба. Следующий матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на вторник также в Пенсильвании.

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