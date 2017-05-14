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Миочич победил Дос Сантоса, защитив титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Спорт
14 мая, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Американец довел свою беспроигрышную серию в UFC до пяти побед

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Миочич атакует Дос Сантоса

Миочич атакует Дос Сантоса

© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Стипе Миочич защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. В воскресенье на турнире UFC 211 в Далласе американец в первом раунде техническим нокаутом победил бывшего чемпиона UFC бразильца Джуниора Дос Сантоса.

Миочич во второй раз защитил титул чемпиона UFC, а также продлил свою беспроигрышную серию до пяти боев. В последний раз он уступил 13 декабря 2014 года - единогласным решением судей тому же Дос Сантосу.

Всего на счету 34-летнего американца в ММА 19 поединков, в которых он одержал 17 побед (13 нокаутом) и два поражения.

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