Миочич победил Дос Сантоса, защитив титул чемпиона UFC в тяжелом весе

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Стипе Миочич защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. В воскресенье на турнире UFC 211 в Далласе американец в первом раунде техническим нокаутом победил бывшего чемпиона UFC бразильца Джуниора Дос Сантоса.
Миочич во второй раз защитил титул чемпиона UFC, а также продлил свою беспроигрышную серию до пяти боев. В последний раз он уступил 13 декабря 2014 года - единогласным решением судей тому же Дос Сантосу.
Всего на счету 34-летнего американца в ММА 19 поединков, в которых он одержал 17 побед (13 нокаутом) и два поражения.