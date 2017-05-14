СМИ: "Локомотив" планирует приобрести футболиста сборной Азербайджана Назарова

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" намерен приобрести нападающего сборной Азербайджана и клуба второго дивизиона чемпионата Германии "Эрцгебирге" Дмитрия Назарова. Об этом сообщает азербайджанский интернет-портал Millimiz.
По данным источника, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин дал свое согласие на покупку Назарова. Сам 27-летний футболист не против продолжить карьеру в России.
"Эрцгебирге" занимает 15-е место во второй бундеслиге после 32 туров. В текущем сезоне Назаров провел 26 матчей в составе немецкого клуба, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи.