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Долгополов переизбран вице-президентом Международной ассоциации спортивной прессы

Спорт
14 мая, 13:54 UTC+3 МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Конгресс AIPS прошел в южнокорейском Пхенчхане

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Николай Долгополов переизбран на данный пост решением конгресса организации. Об этом сообщается на официальном сайте AIPS.

Конгресс AIPS прошел в южнокорейском Пхенчхане. На пост президента организации был переизбран итальянец Джанни Мерло.

Долгополов стал вице-президентом AIPS в 2001 году. Также с 2002 года он является президентом Федерации спортивных журналистов России.

Решение о создании AIPS было принято 2 июля 1924 года в Париже на международном конгрессе представителей спортивной прессы. Сейчас организация объединяет почти полторы сотни национальных ассоциаций спортивных журналистов.

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