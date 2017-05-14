Долгополов переизбран вице-президентом Международной ассоциации спортивной прессы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Николай Долгополов переизбран на данный пост решением конгресса организации. Об этом сообщается на официальном сайте AIPS.

Конгресс AIPS прошел в южнокорейском Пхенчхане. На пост президента организации был переизбран итальянец Джанни Мерло.

Долгополов стал вице-президентом AIPS в 2001 году. Также с 2002 года он является президентом Федерации спортивных журналистов России.

Решение о создании AIPS было принято 2 июля 1924 года в Париже на международном конгрессе представителей спортивной прессы. Сейчас организация объединяет почти полторы сотни национальных ассоциаций спортивных журналистов.