"Терек" одержал четвертую победу подряд в РФПЛ, обыграв "Томь"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Грозненский "Терек" одержал победу над "Томью" со счетом 2:1 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

В составе "Терека" забитыми мячами отметились Игорь Лебеденко (60-я минута) и Аблайе Мбенге (62). У "Томи" отличился Руслан Салахутдинов (80).

Эта победа стала для "Терека" четвертой кряду в чемпионате России. "Томь", которая после поражения от московского "Спартака" (0:1) в прошлом туре лишилась шансов сохранить место в премьер-лиге, не может одержать победу в восьмом матче чемпионата подряд.

За два тура до окончания чемпионата страны грозненцы занимают пятое место в таблице, набрав 45 очков в 28 встречах. "Терек" на одно очко отстает от "Краснодара", занимающего четвертое место, которое позволяет квалифицироваться в Лигу Европы. "Томь" с 14 очками расположилась на 16-й позиции.

В следующем туре "Терек" на выезде встретится со "Спартаком". "Томь" примет самарские "Крылья Советов". Оба матча пройдут 17 мая.