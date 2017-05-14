Волейболистки турецкого "Вакыфбанка" выиграли клубный чемпионат мира

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Турецкий "Вакыфбанк" обыграл бразильский клуб "Рексона" со счетом 3-0 в финале клубного чемпионата мира по волейболу среди женщин, который прошел в Японии.
В матче за третье место швейцарский "Волеро" был сильнее турецкого "Эджзаджибаши" - 3-2.
Российское "Динамо" (Москва) обыграло бразильский клуб "Соллис Осаско" (3-1) и заняло пятое место.
Чемпионаты мира по волейболу среди женских клубных команд проходят с 1991 года, в разные годы турниры принимали бразильский Сан-Паулу, итальянский Езоло, катарская Доха, швейцарский Цюрих, а год назад - Пасай (Филиппины). Единственным российским чемпионом в 2014 году стало казанское "Динамо", два года назад краснодарское "Динамо" уступило в финале "Эджзаджибаши", а в 1992 году третье место досталось "Уралочке" из Екатеринбурга.
Клубный чемпионат мира среди мужских волейбольных команд в нынешнем году пройдет в декабре в Польше, среди участников - победитель Лиги чемпионов трех последних сезонов казанский "Зенит".