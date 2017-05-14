СМИ: Абрамович за 14 лет вложил в "Челси" более £3 млрд

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Роман Абрамович вложил в английский футбольный клуб "Челси" более £3 млрд с тех пор, как стал владельцем команды в 2003 году. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

За 14 лет "Челси" потратил £806 млн на трансферы и £2,4 млрд - на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около £71 млн было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.

Также отмечается, что долг "Челси" перед компанией Fordstam Limited, через которую Абрамович владеет клубом, составляет на данный момент £1,04 млрд.

"Челси" - самая успешная английская команда за период с 2003 по 2017 год. С тех пор, как Абрамович стал владельцем клуба, лондонцы выиграли 14 трофеев. "Манчестер Юнайтед" за этот же временной промежуток одержал победы в 12 турнирах, потратив £486 млн на трансферы и £2,1 млрд - на зарплаты.

В пятницу "Челси" досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, обыграв на выезде "Вест Бромвич" (1:0) в матче 36-го тура. Эта чемпионство стало для лондонцев шестым, пяти из них клуб добился при Абрамовиче.