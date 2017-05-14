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"Шинник" проиграл "Динамо" и лишился шансов попасть в стыковые матчи за выход в РФПЛ

Спорт
14 мая, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Мяч на 25-й минуте в свои ворота отправил защитник гостей Дмитрий Чистяков

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Игровой момент матча "Динамо" - "Шинник"

Игровой момент матча "Динамо" - "Шинник"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ярославский "Шинник" проиграл московскому "Динамо" со счетом 0:1 в гостевом матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Мяч на 25-й минуте в свои ворота отправил защитник гостей Дмитрий Чистяков.

"Шинник" с 54 очками за один тур до конца турнира занимает шестое место и отстает от клуба "СКА-Хабаровск", который на данный момент располагается на четвертой строчке, на четыре балла. Таким образом, ярославский клуб лишился шансов на стыковые матчи за выход в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Ранее "Динамо" досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в ФНЛ и участие в следующем сезоне премьер- лиги, в активе команды 84 очка.

В последнем туре "Динамо" 20 мая на выезде сыграет с "Тюменью", "Шинник" в тот же день примет калининградскую "Балтику".

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