Сборная России по хоккею провела командную фотосессию на ЧМ в Кельне

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты и персонал сборной России, а также руководство Федерации хоккея России (ФХР) провели общую фотосессию на чемпионате мира в Кельне.
В мероприятии также приняли участие присоединившиеся в субботу к команде форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов, президент ФХР Владислав Третьяк и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Следующий матч сборной России состоится 15 мая против команды Латвии (начало 21:15 мск).