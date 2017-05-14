"Норильский никель" сделал взнос для ФК "Динамо", но не будет спонсором клуба

ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. ПАО "ГМК "Норильский никель" сделало спонсорский взнос для московского футбольного клуба "Динамо", однако он будет единственным. Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

"На ближайшее время от них поступил спонсорский взнос, но больше не будет. А насчет нового спонсора будем решать в конце этого года", - сказал Стржалковский.

"Норникель" не будет нашим спонсором", - отметил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

"Динамо" досрочно выиграло первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, гарантировав себе участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18. "Динамо" покинуло РФПЛ в прошлом году.