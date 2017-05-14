Муравьев: "Динамо" рассчитывает на футболиста Ионова в сезоне-2017/18

ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" рассчитывает, что полузащитник Алексей Ионов будет выступать за команду в сезоне-2017/18. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.

Ионов сезон-2016/17 проводит в аренде в ЦСКА. В "Динамо" он перешел в 2013 году из махачкалинского "Анжи".

На вопрос, будет ли Ионов выступать за "Динамо", Муравьев ответил: "Это зависит от ЦСКА, но мы рассчитываем на него в следующем сезоне".

"Динамо" досрочно выиграло первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, гарантировав себе участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18.