Муравьев: "Динамо" рассчитывает на футболиста Ионова в сезоне-2017/18

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ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" рассчитывает, что полузащитник Алексей Ионов будет выступать за команду в сезоне-2017/18. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.
Ионов сезон-2016/17 проводит в аренде в ЦСКА. В "Динамо" он перешел в 2013 году из махачкалинского "Анжи".
На вопрос, будет ли Ионов выступать за "Динамо", Муравьев ответил: "Это зависит от ЦСКА, но мы рассчитываем на него в следующем сезоне".
"Динамо" досрочно выиграло первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, гарантировав себе участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18.