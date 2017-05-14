Колумбийский велогонщик Кинтана выиграл девятый этап многодневки "Джиро д'Италия"

Сорокин займет место в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ с латвийцамиСпорт 14 мая, 19:03
Панарин сыграет за сборную России в матче ЧМ по хоккею с латвийцамиСпорт 14 мая, 19:00
Третьяк: игра сборной России на ЧМ по хоккею похожа на стиль команды СССРСпорт 14 мая, 18:55
Третьяк: ФХР и КХЛ не обсуждали вопрос лишения статуса легионеров игроков из стран ЕАЭССпорт 14 мая, 18:40
Следственный комитет занимается финансовыми проблемами ФК "Динамо" прошлых летСпорт 14 мая, 18:34
Долги московского хоккейного клуба "Динамо" составляют около 2 млрд рублейСпорт 14 мая, 18:23
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"Международная панорама 14 мая, 18:08
Тиллерсон не видит возможности выстраивать отношения с РФ с чистого листаМеждународная панорама 14 мая, 17:53
Мерзликин займет место в воротах сборной Латвии в матче ЧМ с командой РоссииСпорт 14 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик Найро Кинтана, выступающий за команду Movistar, стал победителем девятого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 149 км за 3 часа 44 минуты 51 секунду.
Второе место занял француз Тибо Пино (FDJ-BigMat), третье - голландец Том Дюмулен (Sunweb).
После девяти этапов гонки лидерство в генеральной классификации захватил Кинтана.
Во время этапа случился завал, причиной которого стал полицейский мотоцикл. Примерно за 15 км до финиша один из велогонщиков задел его и врезался в группу из других спортсменов.
Следующий этап пройдет 16 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.