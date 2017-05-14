Колумбийский велогонщик Кинтана выиграл девятый этап многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик Найро Кинтана, выступающий за команду Movistar, стал победителем девятого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 149 км за 3 часа 44 минуты 51 секунду.

Второе место занял француз Тибо Пино (FDJ-BigMat), третье - голландец Том Дюмулен (Sunweb).

После девяти этапов гонки лидерство в генеральной классификации захватил Кинтана.

Во время этапа случился завал, причиной которого стал полицейский мотоцикл. Примерно за 15 км до финиша один из велогонщиков задел его и врезался в группу из других спортсменов.

Следующий этап пройдет 16 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.