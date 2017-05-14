Сорокин займет место в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ с латвийцами

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Илья Сорокин займет место в воротах сборной России по хоккею в матче чемпионата мира с командой Латвии. Об этом журналистам сообщил тренер российской команды Харийс Витолиньш.

"В матче с латвийцами Сорокин сыграет с первых минут", - сказал Витолиньш.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Следующий матч сборной России состоится 15 мая против команды Латвии (начало в 21:15 мск).