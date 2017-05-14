Сборная России по хоккею будет играть в 13 нападающих в матче ЧМ с латвийцами

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею будет играть в 13 нападающих в матче чемпионата мира с командой Латвии. Об этом журналистам сообщил тренер российской команды Харийс Витолиньш.

Предыдущий матч турнира против команды Словакии российская команда провела в 12 форвардов, ранее встречу со сборной Дании подопечные Олега Знарка играли в 11 нападающих.

"Во встрече с командой Латвии сыграем в 13 форвардов и семь защитников, - сказал Витолиньш. - Что касается Кузнецова, то он начнет как центральный, а дальше посмотрим".

Кузнецов с защитником Дмитрием Орловым из клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" прибыл в субботу на чемпионате мира.

Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало в 21:15 мск).