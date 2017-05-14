Хоккеист "Вашингтона" Орлов пока не определился с дальнейшей карьерой в НХЛ

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрий Орлов пока не думал о том, в каком клубе лиги он продолжит карьеру. Об этом он рассказал журналистам.

Контракт Орлова с "Вашингтоном" истечет в этом году. Хоккеист отметил, что не считает зазорным приезжать в сборную России и играть без соглашения с клубом НХЛ.

"Я не в первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией. В Москве и на Кубке мира играл без контракта. О нем не думал, никаких разговоров не было, - сказал Орлов. - Что касается того, могут ли меня отправить на драфт расширения, чтобы с него забрал в "Вегас", то я тут ничего не могу сделать".

"Вашингтон" Орлова проиграл в 1/4 финала Кубка Стэнли "Питтсбургу". "Стараюсь перестроиться, не думать об этом поражении, надо позитивно подойти к играм за сборную", - отметил он.