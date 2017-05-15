Хоккеисты Кузнецов и Орлов дебютируют на чемпионате мира - 2017 в матче с командой Латвии

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /ТАСС/. Сборные России и Латвии сыграют в понедельник в матче чемпионата мира по хоккею. В составе российской команды на нынешнем турнире дебютируют Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, а голкипер Илья Сорокин впервые выйдет на лед в основном составе.

Одержав на чемпионате мира уже пять побед, российская команда гарантировала себе место в четвертьфинале и в случае очередного успеха вернет себе первую строчку, которую накануне заняла команда США. В матче с латвийской сборной наставнику сборной России Олегу Знарку прежде всего необходимо адаптировать двух прибывших из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) джокеров - защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова. Предыдущие матчи не выявили у российской сборной явных проблем - ни в атаке, ни в обороне, так что для тренерского штаба главное - не нарушить удачно действующие сочетания.

По словам Знарка, одним из вариантов станет выход Кузнецова в звене с Владимиром Ткачевым - вместо выбывшего из-за травмы до конца турнира Сергея Мозякина. Хотя Кузнецов и Ткачев - центральные нападающие, один из них может сыграть и на краю атаки. Должен вернуться в строй и Артемий Панарин, который из-за небольшого повреждения пропустил субботнюю игру со словаками (6:0). Тренерский штаб рассчитывает заявить на игру семь защитников (один останется в запасе) и 13 форвардов, место в воротах займет Илья Сорокин - ранее он отыграл третий период в матче с итальянцами.

Сборной Латвии победа над российской командой очень нужна, однако поражение не станет катастрофой. Начав чемпионат мира с трех побед подряд, латвийцы проиграли затем фаворитам группы из Швеции и США и рискуют выпасть из первой четверки. Многое для прибалтов решится в заключительной игре с хозяевами из Германии, где и будет разыграна четвертая путевка в плей-офф из группы А. Если латвийская сборная сумеет обыграть российскую, ей будет достаточно не проиграть немцам в основное время, в противном случае четвертьфиналистом станет победитель очной встречи претендентов.

Пока команды, уступающие в классе дружине Знарка, в Кельне проигрывали ей по всем статьям, сопротивление смогли оказать разве что датчане, да и то в течение 35 минут. Латвийская сборная вплоть до субботнего дня могла похвастаться великолепной обороной, пропустив всего четыре шайбы в стартовых четырех матчах, а 23-летний голкипер Элвис Мерзликин, выступающий за швейцарский "Лугано", стал настоящей звездой турнира. В матче против американцев Мерзликин и его партнеры держались вплоть до 29-й минуты, когда вели в счете 2:0, однако в итоге латвийская команда проиграла - 3:5.

Тренерские университеты Знарка

В группе сильнейших чемпионата мира сборная Латвии выступает с 1997 года и за 20 лет лишь четырежды сумела пробиться в восьмерку лучших команд. Последний подобный успех латвийцев датирован 2009 годом, когда команду тренировал Олег Знарок. В бытность игрока Знарок провел 10 сезонов в рижском "Динамо", а под занавес карьеры являлся капитаном сборной Латвии, в том числе и на пяти чемпионатах мира. В 2003 году Знарок начал тренерскую карьеру помощником шведа Курта Линдстрема в сборной Латвии, а в 2007-11 годах привозил ее на мировые первенства уже в статусе главного тренера.

В последние годы сборная Латвии выступала на чемпионатах мира все хуже и хуже, на двух предыдущих первенствах занимая 13-е место. И в Риге вновь сделали ставку на специалиста из Северной Америки - в 2012-14 годах команду возглавлял канадец Тед Нолан.

В Кельн латвийцев привез 56-летний Боб Хартли, который 14 сезонов отработал в НХЛ, а в 2001 году выиграл с "Колорадо" Кубок Стэнли. Хартли сделал ставку на проверенных бойцов, хотя выбор у него был небольшим, но сборная Латвии явно прибавила в дисциплине. При этом 10 игроков сборной выступают за рижское "Динамо", которое провалило прошедший сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заняв 28-е место.

В тренерский штаб Хартли входит и перспективный местный специалист Артис Аболс, который возглавляет тольяттинскую "Ладу", а ранее работал в рижском "Динамо".

Матч сборных России и Латвии пройдет на "Ланксесс- Арене" Кельна, начало - 21:15 мск. В 17:15 здесь же начнется другой матч группы А - между командами Дании и Италии, сборные группы В выступают в Париже.

Чемпионат мира продлится до 21 мая.