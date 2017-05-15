Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голкипер сборной Швеции Лундквист заявил, что пока не привык к большим площадкам на ЧМ

Спорт
15 мая, 0:24 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Вратарь провел первый матч на турнире после приезда из НХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкиперу клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрику Лундквисту нужно еще несколько дней для адаптации к большим площадкам на чемпионате мира. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье сборная Швеции со счетом 4:2 победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира. Для Лундквиста этот матч стал первым на турнире.

"Я чувствовал себя хорошо, но не здорово, - сказал Лундквист. - Мне потребуется еще несколько дней и тренировок, чтобы привыкнуть к большим площадкам. Это была хорошая победа, которая была нам необходима. Возможно, игра была равной, но мы решили ее исход в большинстве".

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Заключительный матч группового этапа сборная Швеции проведет против словаков 16 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
5
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
6
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукции
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/ч
Темы дня
Загрузка...
Реклама