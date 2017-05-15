Голкипер сборной Швеции Лундквист заявил, что пока не привык к большим площадкам на ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкиперу клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрику Лундквисту нужно еще несколько дней для адаптации к большим площадкам на чемпионате мира. Об этом он сообщил журналистам.
В воскресенье сборная Швеции со счетом 4:2 победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира. Для Лундквиста этот матч стал первым на турнире.
"Я чувствовал себя хорошо, но не здорово, - сказал Лундквист. - Мне потребуется еще несколько дней и тренировок, чтобы привыкнуть к большим площадкам. Это была хорошая победа, которая была нам необходима. Возможно, игра была равной, но мы решили ее исход в большинстве".
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Заключительный матч группового этапа сборная Швеции проведет против словаков 16 мая.