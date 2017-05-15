"Голден Стэйт" обыграл "Сан-Антонио" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Сан-Антонио" со счетом 113:111 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 40 очков.

В начале третьей четверти получил рецидив повреждения лодыжки и не смог продолжить встречу легкий форвард "Сан-Антонио" Кавай Леонард, набравший к тому моменту 26 очков. Леонард травмировал лодыжку в пятом матче предыдущего раунда плей-офф против "Хьюстона", из-за чего ему пришлось пропустить заключительную встречу серии.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Голден Стэйт". Следующий матч финала Западной конференции пройдет в ночь на среду также в Окленде.