Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Анахайм" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

Спорт
15 мая, 5:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Второй матч противостояния завершился победой "Дакс" со счетом 5:3

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Chris Carlson

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Анахайм" на своем льду обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:3 во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Анахайма" отличились Сами Ватанен (20-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60). В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч финала Западной конференции состоится в ночь на среду на домашней арене "Нэшвилла".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
2
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
5
Асад назвал Лукашенко честным и храбрым политиком
6
Мантуров: в России отзовут 14 тыс. автомобилей Audi и 5 тыс. Lada Kalina и Granta
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама