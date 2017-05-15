"Анахайм" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Анахайм" на своем льду обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:3 во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Анахайма" отличились Сами Ватанен (20-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60). В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч финала Западной конференции состоится в ночь на среду на домашней арене "Нэшвилла".