"Анахайм" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Анахайм" на своем льду обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:3 во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У "Анахайма" отличились Сами Ватанен (20-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60). В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч финала Западной конференции состоится в ночь на среду на домашней арене "Нэшвилла".