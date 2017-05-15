Мэр Якутска: двукратный чемпион мира по борьбе Лебедев завершил спортивную карьеру

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ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Виктор Лебедев завершил спортивную карьеру и ушел в политику. Об этом сообщил мэр города Якутска Айсен Николаев в социальной сети Instagram.
29-летний Лебедев стал советником мэра города Якутска по общим вопросам.
"Я всегда поддерживал Виктора Лебедева - талантливого спортсмена. Сейчас он принял решение завершить спортивную карьеру. К сожалению, многие наши чемпионы после ухода из большого спорта остаются не у дел. Но опыт и упорство Виктора, его бойцовский характер и прекрасные человеческие качества обязательно должны быть востребованы, его талант должен приносить пользу всему городу", - отметил Николаев.
"Я уверен, что Виктора ждет достойное будущее в новом качестве", - добавил глава города.
Лебедев побеждал на чемпионатах мира в 2010 и 2011 годах, также в его активе бронза чемпионатов мира 2009 и 2015 годов, чемпионата Европы - 2010, два золота Кубка мира (2010, 2011) и одно Европейских игр (2015). Лебедев - шестикратный чемпион России (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016). На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро уроженец Якутии не смог пройти дальше четвертьфинала.
Я всегда поддерживал Виктора Лебедева – талантливого спортсмена. Сейчас он принял решение завершить спортивную карьеру. К сожалению, многие наши чемпионы после ухода из большого спорта остаются не у дел. Но опыт и упорство Виктора, его бойцовский характер и прекрасные человеческие качества обязательно должны быть востребованы. Его талант должен приносить пользу всему городу. Я уверен, что Виктора ждет достойное будущее в новом качестве!