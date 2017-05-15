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Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцами

Спорт
15 мая, 12:56 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Также на льду тренируется и одноклубник Кузнецова по клубу Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" защитник Дмитрий Орлов

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Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Евгений Кузнецов тренируется в звене с Александром Барабановым и Владимиром Ткачевым на льду "Ланксесс-Арены" в преддверии матча чемпионата мира с командой Латвии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также на льду тренируется и одноклубник Кузнецова по клубу Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" защитник Дмитрий Орлов.

"Вашингтон" выбыл на прошлой неделе из Кубка Стэнли, проиграв в 1/4 финала "Питтсбургу".

Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Латвии и России пройдет в понедельник, начало - в 21:15 мск.

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