Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцами

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КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Евгений Кузнецов тренируется в звене с Александром Барабановым и Владимиром Ткачевым на льду "Ланксесс-Арены" в преддверии матча чемпионата мира с командой Латвии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Также на льду тренируется и одноклубник Кузнецова по клубу Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" защитник Дмитрий Орлов.
"Вашингтон" выбыл на прошлой неделе из Кубка Стэнли, проиграв в 1/4 финала "Питтсбургу".
Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Латвии и России пройдет в понедельник, начало - в 21:15 мск.