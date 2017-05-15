Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийский чемпион пятиборец Лесун не выступит на майском этапе Кубка мира в Польше

Спорт
15 мая, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Финал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июня в Вильнюсе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Лесун

Александр Лесун

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2016 Александр Лесун не включен в заявку сборной России на этап Кубка мира по современному пятиборью, который пройдет с 24 по 30 мая в польском Джонкове. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев, двукратный олимпийский чемпион.

По словам тренера, из россиян на этом турнире выступят Александр Лифанов, Николай Матвеев, Сергей Баранов и Александр Савкин - у мужчин; Анастасия Васильева, Ульяна Баташова, Дарья Грибова и Екатерина Вдовенко - у женщин.

"Лесун не выступит на этом этапе Кубка мира, потому что он не сочетается с индивидуальным планом подготовки к главным стартам сезона. Тем более, что Александр, выступая на предыдущих этапах, уже завоевал право на участие в финале Кубка мира", - отметил Моисеев.

Финал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июня в Вильнюсе. Местом проведения чемпионата Европы в этом году выбран Минск (16-25 июля), чемпионата мира - Каир (20-29 августа).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
5
Суд отказался арестовывать водителя BMW, избившего женщину в центре Москвы
6
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
7
Volkswagen отзывает в России 14 тысяч автомобилей Audi
Темы дня
Загрузка...
Реклама