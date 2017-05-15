Олимпийский чемпион пятиборец Лесун не выступит на майском этапе Кубка мира в Польше

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2016 Александр Лесун не включен в заявку сборной России на этап Кубка мира по современному пятиборью, который пройдет с 24 по 30 мая в польском Джонкове. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев, двукратный олимпийский чемпион.
По словам тренера, из россиян на этом турнире выступят Александр Лифанов, Николай Матвеев, Сергей Баранов и Александр Савкин - у мужчин; Анастасия Васильева, Ульяна Баташова, Дарья Грибова и Екатерина Вдовенко - у женщин.
"Лесун не выступит на этом этапе Кубка мира, потому что он не сочетается с индивидуальным планом подготовки к главным стартам сезона. Тем более, что Александр, выступая на предыдущих этапах, уже завоевал право на участие в финале Кубка мира", - отметил Моисеев.
Финал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июня в Вильнюсе. Местом проведения чемпионата Европы в этом году выбран Минск (16-25 июля), чемпионата мира - Каир (20-29 августа).