Олимпийский чемпион пятиборец Лесун не выступит на майском этапе Кубка мира в Польше

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2016 Александр Лесун не включен в заявку сборной России на этап Кубка мира по современному пятиборью, который пройдет с 24 по 30 мая в польском Джонкове. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев, двукратный олимпийский чемпион.

По словам тренера, из россиян на этом турнире выступят Александр Лифанов, Николай Матвеев, Сергей Баранов и Александр Савкин - у мужчин; Анастасия Васильева, Ульяна Баташова, Дарья Грибова и Екатерина Вдовенко - у женщин.

"Лесун не выступит на этом этапе Кубка мира, потому что он не сочетается с индивидуальным планом подготовки к главным стартам сезона. Тем более, что Александр, выступая на предыдущих этапах, уже завоевал право на участие в финале Кубка мира", - отметил Моисеев.

Финал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июня в Вильнюсе. Местом проведения чемпионата Европы в этом году выбран Минск (16-25 июля), чемпионата мира - Каир (20-29 августа).