ФК "Динамо" обсудит с Ионовым снижение зарплаты в случае его возвращения в клуб

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" обсудит с полузащитником Алексеем Ионовым снижение заработной платы в случае возвращения игрока в команду. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

Ионов сезон-2016/17 проводит в аренде в ЦСКА. В "Динамо" он перешел в 2013 году из махачкалинского "Анжи". В воскресенье Муравьев рассказал журналистам, что бело- голубые рассчитывают на него в следующем сезоне.

На вопрос, будет ли руководство "Динамо" обсуждать снижение заработной платы Ионова в случае возвращения в команду, Муравьев ответил: "Конечно, будем. Ионов сможет помочь нам со спортивной точки зрения, а есть футболисты, которые на сегодняшний день являются багажом, чемоданом без ручки, нести их тяжело".

28-летний полузащитник провел за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забив три мяча.