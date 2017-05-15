ФК "Динамо" обсудит с Ионовым снижение зарплаты в случае его возвращения в клуб

Макрон встретится с представителями оценочной комиссии МОК 16 маяСпорт 15 мая, 17:26
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали зрители из свыше 100 стран мираСпорт 15 мая, 17:16
Глава ФТАР: Кузнецов больше не тренирует мужскую сборную России по тяжелой атлетикеСпорт 15 мая, 17:14
ФК "Динамо" подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окноСпорт 15 мая, 17:08
Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в РимеСпорт 15 мая, 17:03
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендиксаОбщество 15 мая, 16:53
Научный центр РАН создадут в Вологодской области для развития АПКНовости партнеров 15 мая, 16:51
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла втрое в 2017 годуПроисшествия 15 мая, 16:48
Подготовку кадров для АПК и развитие кооперативного движения обсудили в Липецкой областиНовости партнеров 15 мая, 16:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" обсудит с полузащитником Алексеем Ионовым снижение заработной платы в случае возвращения игрока в команду. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.
Ионов сезон-2016/17 проводит в аренде в ЦСКА. В "Динамо" он перешел в 2013 году из махачкалинского "Анжи". В воскресенье Муравьев рассказал журналистам, что бело- голубые рассчитывают на него в следующем сезоне.
На вопрос, будет ли руководство "Динамо" обсуждать снижение заработной платы Ионова в случае возвращения в команду, Муравьев ответил: "Конечно, будем. Ионов сможет помочь нам со спортивной точки зрения, а есть футболисты, которые на сегодняшний день являются багажом, чемоданом без ручки, нести их тяжело".
28-летний полузащитник провел за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забив три мяча.