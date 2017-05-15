Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Риме

Макрон встретится с представителями оценочной комиссии МОК 16 маяСпорт 15 мая, 17:26
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали зрители из свыше 100 стран мираСпорт 15 мая, 17:16
Глава ФТАР: Кузнецов больше не тренирует мужскую сборную России по тяжелой атлетикеСпорт 15 мая, 17:14
ФК "Динамо" подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окноСпорт 15 мая, 17:08
Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в РимеСпорт 15 мая, 17:03
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендиксаОбщество 15 мая, 16:53
Научный центр РАН создадут в Вологодской области для развития АПКНовости партнеров 15 мая, 16:51
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла втрое в 2017 годуПроисшествия 15 мая, 16:48
Подготовку кадров для АПК и развитие кооперативного движения обсудили в Липецкой областиНовости партнеров 15 мая, 16:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова одержала победу над американкой Кристиной Макхейл в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме с общим призовым фондом более $2,7 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки, которой организаторы предоставили специальное приглашение wild card. Во втором круге Шарапова сыграет с 16-й "ракеткой" турнира хорваткой Мирьяной Лучич-Барони. Российская спортсменка уже во второй раз после возвращения сыграет с хорваткой. Ранее в первом круге турнира в Мадриде Шарапова одержала победу над соперницей - 4:6, 6:4, 6:0.
Ранее в понедельник другая россиянка Дарья Касаткина стартовала на турнире матчем против чешки Барборы Стрыцовой. Касаткина травмировала лодыжку во втором сете при счете 6:4, 3:4 и не смогла продолжить борьбу, отказавшись от дальнейшего участия в соревнованиях.
Турнир в Риме является для Шараповой третьим после возвращения в тур. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония. На турнире в Мадриде россиянка остановилась на стадии второго круга.
Турнир в Риме завершится 21 мая.