Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Риме

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова одержала победу над американкой Кристиной Макхейл в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме с общим призовым фондом более $2,7 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки, которой организаторы предоставили специальное приглашение wild card. Во втором круге Шарапова сыграет с 16-й "ракеткой" турнира хорваткой Мирьяной Лучич-Барони. Российская спортсменка уже во второй раз после возвращения сыграет с хорваткой. Ранее в первом круге турнира в Мадриде Шарапова одержала победу над соперницей - 4:6, 6:4, 6:0.

Ранее в понедельник другая россиянка Дарья Касаткина стартовала на турнире матчем против чешки Барборы Стрыцовой. Касаткина травмировала лодыжку во втором сете при счете 6:4, 3:4 и не смогла продолжить борьбу, отказавшись от дальнейшего участия в соревнованиях.

Турнир в Риме является для Шараповой третьим после возвращения в тур. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония. На турнире в Мадриде россиянка остановилась на стадии второго круга.

Турнир в Риме завершится 21 мая.