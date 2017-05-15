На матче чемпионата мира по хоккею Россия - Латвия аншлага не будет

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КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии не соберет аншлага. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
Встреча пройдет в понедельник в Кельне (начало - 21:15 мск). Матч состоится на "Ланксесс-Арене", вместимость которой на хоккейных матчах составляет 18,5 тысяч человек. Это самая вместительная хоккейная арена в мире за пределами Северной Америки.
"За несколько часов до матча в продаже остается порядка двух тысяч билетов. Даже при самом благоприятном прогнозе мы не сможем их все реализовать", - говорится в сообщении.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.