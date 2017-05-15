Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Кузнецов сыграет в матче ЧМ с латвийцами в звене с Ничушкиным

Спорт
15 мая, 20:30 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Предстоящая игра станет первой на турнире для Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, которые прибыли в команду в субботу из "Вашингтона"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Кузнецов (слева) и Дмитрий Орлов

Евгений Кузнецов (слева) и Дмитрий Орлов

© Артем Коротаев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Евгений Кузнецов сыграет в звене с Александром Барабановым и Валерием Ничушкиным в матче чемпионата мира по хоккею с командой Латвии, передает корр. ТАСС с места событий.

Игра станет первой на турнире для Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, которые прибыли в команду в субботу из "Вашингтона". В состав также вернулся Артемий Панарин, пропустивший предыдущий матч со словаками.

Во встрече не сыграет защитник Андрей Миронов. Ворота будет защищать Илья Сорокин, запасной - Андрей Василевский.

Матч пройдет в Кельне и начнется в 21:15 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
5
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
6
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
7
В Белоруссии наладили производство деревянных велосипедов
Темы дня
Загрузка...
Реклама