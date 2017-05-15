Хоккеист Кузнецов сыграет в матче ЧМ с латвийцами в звене с Ничушкиным

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КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Евгений Кузнецов сыграет в звене с Александром Барабановым и Валерием Ничушкиным в матче чемпионата мира по хоккею с командой Латвии, передает корр. ТАСС с места событий.
Игра станет первой на турнире для Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, которые прибыли в команду в субботу из "Вашингтона". В состав также вернулся Артемий Панарин, пропустивший предыдущий матч со словаками.
Во встрече не сыграет защитник Андрей Миронов. Ворота будет защищать Илья Сорокин, запасной - Андрей Василевский.
Матч пройдет в Кельне и начнется в 21:15 мск.