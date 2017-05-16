Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Оттаву" во втором матче серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" победил "Оттаву" со счетом 1:0 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней арене "Питтсбурга".

Единственную шайбу забросил Фил Кессел на 54-й минуте матча с передачи российского нападающего Евгения Малкина.

Малкин сыграл в матче 18 минут 3 секунды, в его активе два броска и один силовой прием. Российский форвард "Питтсбурга" продолжает возглавлять гонку бомбардиров в текущем плей-офф НХЛ. На его счету теперь 20 очков (6 голов + 14 передач) в 14 матчах Кубка Стэнли.

После игры Кессел был признан лучшим игроком встречи. Кессел забросил шестую шайбу в текущем плей-офф, прервав собственную 3-матчевую серию без заброшенных шайб.

Второй звездой встречи стал голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери, отразивший все 23 броска по воротам. Третьей звездой был признан вратарь "Оттавы" Крэйг Андерсон (28 отраженных бросков из 29). Для Флери этот матч стал 10-м в розыгрышах Кубка Стэнли, в котором он оставил свои ворота в неприкосновенности. Он стал 12-м голкипером в истории лиги, который провел не менее 10 матчей "на ноль" в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с лидером среди действующих вратарей лиги Хенриком Лундкивстом из "Нью-Йорк Рейнджерс".

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на четверг в столице Канады.

Шайба Кессела.