Слушания в CAS по делам отстраненных российских лыжников заняли 11 часов

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне около 11 часов проводил слушания по делам отстраненных российских лыжников. Об этом сообщил лыжник Алексей Петухов в своем "Инстаграме".
Спортсмен разместил фотографию, на которой на фоне суда запечатлены глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе (в центре), лыжники Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Евгений Белов .
"Вот такая наша дружная компания сегодня провела 5 часов в зале суда. Женька Белов вообще просидел 11 часов, ждал нас, так как слушался с Сашей (Легковым - прим. ТАСС) с 8 утра, мы - с 14:00, Саша уехал сразу после суда. Спасибо Елене Валерьевне (Вяльбе - прим. ТАСС), которая держала оборону до конца и эти два дня была с нами", - написал Петухов под фотографией.
Петухов отметил работу адвокатов российской стороны, а также то, что их позиция была услышана судом. "Знаю, что будет много вопросов, давайте подождем до следующей пятницы, но мне кажется нас услышали, адвокаты отработали отлично", - написал он.
Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.
Всем доброго утра! Вот такая наша дружная компания сегодня провела 5 часов в зале суда. Женька Белов вообще просидел 11 часов,ждал нас,так как слушался с Сашей с 8 утра. Мы с 14:00. Спасибо Елене Валерьевна которая держала оборону до конца и эти 2 дня была с нами. Саша уехал сразу после суда. Знаю будет много вопросов, давайте подождём друзья до следующей пятницы, но мне кажется нас услышали, адвокаты отработали отлично.