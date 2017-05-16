Всероссийский день массового футбола пройдет в "Лужниках" 20 мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Всероссийский день массового футбола состоится 20 мая на территории спорткомплекса "Лужники". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Главная сцена праздника будет работать с 10 до 19 часов. Около нее в течение дня гостей ждет интерактивная развлекательная программа, все желающие могут поучаствовать в конкурсах и получить призы. Также здесь пройдут мастер-классы и показательные выступления команды по футбольному фристайлу.

Кроме того, пройдут любительские турниры по мини-футболу, в которых примут участие около 350 команд. Лучших из лучших определят в трех возрастных категориях: до 16 лет, 17-20 лет, 21 год и старше. Также пройдут финальные матчи Московской школьной футбольной лиги, а после этого будет разыгран кубок Российского футбольного союза среди спонсоров и партнеров.

В 10:00 известные спортсмены проведут урок футбола для школьников шести-восьми и девяти-десяти лет, а в 12:30 все желающие могут присоединиться к автограф-сессии с участием российских футболистов. В зоне презентации Кубка конфедераций - 2017 с 10:00 можно поучаствовать в фотосессии и развлекательных программах с талисманом чемпионата мира 2018 года волком Забивакой.

Также, помимо футбольных соревнованиях, в "Лужниках" пройдут состязания по городошному и экстремальному самокатному спорту, роликам, скейтборду и BMX.