Макрон отправится в Лозанну, чтобы поддержать кандидатуру Парижа на проведение ОИ-2024

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Новый президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Лозанну (Швейцария), где будут зачитаны доклады делегаций Парижа и Лос-Анджелеса, претендующих на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году. Как сообщает агентство AFP, президент также планирует посетить португальскую Лиму, где должны состояться выборы страны-организатора.

"Эмманюэль Макрон сказал Патрику Бауманну (председатель оценочной комиссии), что намерен отправиться в Лозанну на чтение доклада перед оценочной комиссией (в начале июля), а затем в Лиму 13 сентября", - приводит агентство слова участника парижской делегации Ги Дрюта.

По мнению одного из председателей комитета по подготовке к ОИ Бернара Лапассе, такой жест лишний раз свидетельствует о крайней приверженности президента данному вопросу. "Это может сыграть в пользу нашей кандидатуры: новый президент, который принимает комиссию спустя пару дней после собственной инаугурации", - отметил представитель парижского комитета по подготовке к Играм.

Во вторник Макрон должен принять в Елисейском дворце делегацию оценочной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которые прибыли в понедельник для осмотра мест проведения будущих состязаний. Как пишут французские СМИ, это должно продемонстрировать твердое намерение властей провести Игры во французской столице, особенно учитывая неоднозначную позицию предыдущей администрации по этому вопросу. Также агентство Франс Пресс ненавязчиво указывает на то, что президент США Дональд Трамп не удостоил встречей членов комиссии, когда те ранее прибыли с аналогичной миссией в Лос Анджелес.

На прошлой неделе Макрон провел телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом, в котором подтвердил заинтересованность Парижа в проведении летних Олимпийских игр в 2024 году. В ходе разговора Макрон также напомнил "о связях, которые объединяют Францию и олимпийское движение".

В прошлом году города-претенденты на право проведения летних Игр-2024 представили в МОК первую часть заявочной книги с информацией по концепции и стратегии их проведения. В начале февраля комиссия МОК допустила Лос-Анджелес, Будапешт и Париж до заключительного этапа отбора. На данный момент претендентами на Олимпиаду-2024 являются Париж и Лос- Анджелес. Итоговый доклад комиссии будет обнародован в июле, а выборы города - организатора летних ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме (Перу.