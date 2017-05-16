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Олег Саитов и Эдуард Кравцов войдут в комиссии AIBA

Спорт
16 мая, 16:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев планирует войти в комиссию по профессиональному боксу

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Олег Саитов

Олег Саитов

© ТАСС/Алексей Смирнов, архив

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и тренер Эдуард Кравцов войдут в комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев по итогам встречи с главой AIBA Чинг-Коу Ву, завершившейся в Лозанне.

Саитов является двукратным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера, вручаемого самому техничному боксеру на Играх. Кравцов - тренер призера Олимпийских игр Михаила Алояна и ряда других известных российских боксеров.

"По итогам нашей встречи могу сообщить, что представители России войдут во все профильные комиссии AIBA, - рассказал Кремлев. - В тренерскую войдет Эдуард Кравцов, в спортивную - Олег Саитов, в судейской Россию будут представлять Валерий Ратьков и Николай Бердник, в технической - Эдуард Абдулманов".

Как сообщил Кремлев, он планирует войти в комиссию по профессиональному боксу. "Я планирую войти в комиссию по профессионалам, а в комиссию Всемирной серии бокса - Михаил Федяев".

Кремлев отметил, что планирует войти в исполком AIBA. "Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения, я буду стараться получить место в исполкоме организации. В любом случае необходимо, чтобы там был российский представитель. Выборы через год, мы будем работать, чтобы получить это право", - подчеркнул Кремлев.

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