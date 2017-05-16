Российский хоккеист Телегин получил травму в матче ЧМ с командой США

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий сборной России по хоккею Иван Телегин получил травму в первом периоде матча чемпионата мира с командой США. Встреча проходит в немецком Кельне.
Шайба после броска соперника попала российскому форварду в левое бедро, он с трудом сумел покинуть лед. Телегин ушел в подтрибунное помещение до окончания стартовой двадцатиминутки.
Счет после перового периода 1:0 в пользу россиян.