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Российский хоккеист Телегин получил травму в матче ЧМ с командой США

Спорт
16 мая, 18:02 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Шайба после броска соперника попала форварду в левое бедро, он с трудом сумел покинуть лед

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Иван Телегин

Иван Телегин

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий сборной России по хоккею Иван Телегин получил травму в первом периоде матча чемпионата мира с командой США. Встреча проходит в немецком Кельне.

Шайба после броска соперника попала российскому форварду в левое бедро, он с трудом сумел покинуть лед. Телегин ушел в подтрибунное помещение до окончания стартовой двадцатиминутки.

Счет после перового периода 1:0 в пользу россиян.

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