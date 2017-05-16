КХЛ утвердила 16-дневный перерыв в чемпионате перед ОИ-2018

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило перерыв в регулярном чемпионате, который составит 16 дней. Об этом журналистам рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.
Мужской хоккейный олимпийский турнир на Играх в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.
"Будет 16-дневный перерыв перед Олимпиадой, еще на 10 дней будет пауза перед чемпионатом мира. В общей сложности на перерывы предусмотрено 33 дня", - сказал Чернышенко.
Решение про паузу перед Олимпиадой было принято на совете директоров лиги в декабре прошлого года.