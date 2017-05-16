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Бывший футболист сборной Италии Микколи обвиняется в вымогательстве

Спорт
16 мая, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Прокурор Палермо требует четыре месяца заключения для игрока

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Фабрицио Микколи

Фабрицио Микколи

© EPA/MIKE PALAZZOTTO

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Италии Фабрицио Микколи обвиняется в вымогательстве денег у своего друга. Об этом сообщает Football Italia.

37-летний Микколли требовал у своего друга возврата долга в размере €12 тыс. с использованием "жестких методов". Прокурор Палермо требует четыре месяца заключения для Микколи.

Микколи является обладателем Суперкубка Италии в составе "Ювентуса" и Суперкубка Португалии в составе "Бенфики". За сборную Италии футболист провел десять матчей, в которых забил два мяча.

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