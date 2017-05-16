Бывший футболист сборной Италии Микколи обвиняется в вымогательстве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Италии Фабрицио Микколи обвиняется в вымогательстве денег у своего друга. Об этом сообщает Football Italia.

37-летний Микколли требовал у своего друга возврата долга в размере €12 тыс. с использованием "жестких методов". Прокурор Палермо требует четыре месяца заключения для Микколи.

Микколи является обладателем Суперкубка Италии в составе "Ювентуса" и Суперкубка Португалии в составе "Бенфики". За сборную Италии футболист провел десять матчей, в которых забил два мяча.