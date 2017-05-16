Голландский велогонщик Дюмулен выиграл десятый этап многодневки "Джиро д'Италия"

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Голландский велогонщик Том Дюмулен, выступающий за команду Sunweb, стал победителем десятого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 39,8 км за 50 минут 37 секунд.
Второе место занял валлиец Герайнт Томас (Sky Team), третье - Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors).
После десяти этапов гонки Дюмулен лидирует в генеральной классификации.
Следующий этап пройдет 17 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.