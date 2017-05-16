Василевский: хоккеисты сборной России могли не настроиться должным образом на американцев

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею могла не настроиться должным образом и недооценить команду США в матче чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал вратарь россиян Андрей Василевский.

Сборная России уступила в последнем матче предварительного раунда команде США со счетом 3:5 и не смогла занять первое место в группе А.

"Это команда уже посерьезней, парни из НХЛ приехали. Ладно, что сейчас проиграли, в четвертьфинале нам такого нельзя совершать. Просто мы расслабились, недонастроились, стали хватать глупые удаления, не владеть шайбой, пропускать глупые голы", - сказал Василевский.

"Что играть против словаков и датчан, с которыми у нас класса побольше будет, вот команда, которую мы должны были обыгрывать", - добавил он.

По словам Василевского, поражение от американцев морально сборную не надломило. "Игра особо ничего не решала. Я помню наш матч на Кубке мира с молодыми звездами Северной Америки, они все в одной манере играют, но здесь у них, конечно, не самая сильная сборная. Но нам повезло, что они на контратаках не забили, счет был бы 10:0 в их пользу", - отметил голкипер.