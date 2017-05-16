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Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Латвии

Спорт
16 мая, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Немецкая сборная победила команду Латвии в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3

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Вратарь сборной Германии Филипп Грубауэр

Вратарь сборной Германии Филипп Грубауэр

© EPA/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Германии в серии буллитов победила команду Латвии со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

В составе сборной Германии отличились Давид Вольф (31-я минута), Деннис Зайденберг (32), Феликс Шюц (60), победный буллит на счету Фредрика Тиффельса. В составе команды Латвии шайбы забрасывали Гунарс Скворцовс (39), Янис Спруктс (49) и Андрис Джериньш (57).

Сборная Германии заняла четвертое место в группе А с 11 очками и сыграет в четвертьфинале с командой Канады. Сборная Латвии заняла пятое место с 10 очками. Первое место в группе А заняла команда США (18 очков), второй стала сборная России (17), третьей - команда Швеции (16).

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