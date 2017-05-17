Плохой лед и "Золушка" из Латвии: на ЧМ по хоккею завершился групповой этап

Игроки сборной России Иван Проворов, Антон Белов и Сергей Плотников (слева направо) после забитого гола в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и США © Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Предварительный этап чемпионата мира по хоккею, проходящего в Кельне и Париже, запомнился крепкой и уверенной игрой сборной Латвии, которой все же не удалось попасть в плей-офф. Вопросы у участников соревнований возникали и к качеству льда огромной хоккейной арены в Кельне.

Группы за США и Канадой

Немецкая часть соревнований получилась счастливой для ее хозяев. Хоккеисты сборной Германии начали турнир победой над командой США, и тех трех очков хватило для того, чтобы побороться за последнее место в плей-офф с приятно удивившей всех сборной Латвии. Подопечные канадского специалиста Боба Хартли за счет качественно проведенной подготовки сумели обыграть в первых трех матчах соперников, равных себе по силам, так и побороться с фаворитами - шведами и американцами.

В матче с россиянами Хартли дал отдохнуть основному вратарю и двум лидерам команды, что объясняет крупное поражение со счетом 0:5. В судьбоносной для себя игре с немцами латвийцы сумели отыграться, проигрывая со счетом 0:2. Потом они повели в счете, но пропустили за 33 секунды в меньшинстве и уступили по буллитам. Но в отличие от прошлых турниров, латвийцы явно заслужили теплого приема дома.

Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные. Команда Канады привезла в Париж неплохой состав, хотя по именам он уступал прошлогоднему. Тем не менее, действующие чемпионы мира выступили на своем уровне, убедительно переиграв главных конкурентов по группе - чехов и финнов. Неожиданностью стал их проигрыш в овертайме швейцарцам, но 19 очков хватило подопечным Джона Купера, чтобы стать первыми в группе.

Серьезно к турниру подошла и сборная США, усилившаяся рядом молодых игроков, ранее выступавших на Кубке мира за команду молодых звезд Северной Америки. Американцы на старте турнира проиграли команде Германии. Но затем набрали ход, одержав шесть побед подряд, в том числе и над россиянами, заслуженно выиграв группу А.

Российская команда переезжает в Париж

Россияне же испытали проблемы только в двух встречах, на старте турнира со шведами и в заключительном матче предварительного этапа с американцами. Подопечные Олега Знарка провели впечатляющую серию, одержав шесть побед подряд со старта турнира. Однако, несмотря на усиление в виде игроков "Вашингтона" Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, они уступили американцам, упустив лидерство в своей группе.

Одной из причин поражения, упомянутых Знарком, является то, что россияне проводили игру с командой США спустя менее суток после матча с латвийцами, что могло повлиять на действия команды в обороне с фаворитами.

Поражение опустило россиян на второе место в группе, а выигрыш немцев вынудил сборную России отправиться в Париж, где 18 мая она в четвертьфинале сыграет с командой Чехии (начало - 17:15 мск).

Бомбардиров возглавил Панарин

Из звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), приехавших в Кельн и Париж, стоит отметить россиян Никиту Кучерова, а также лучшего новичка НХЛ прошлого сезона Артемия Панарина, которые к окончанию предварительного этапа возглавили список бомбардиров турнира.

Отечественные болельщики ждали и приезда Александра Овечкина, который не пропускал мировые первенства с 2009 года. Капитан "Вашингтона" был готов присоединиться к команде и в этот раз, но решил не приезжать, чтобы залечить травму ноги, полученную в напряженной серии 1/4 финала Кубка Стэнли с "Питтсбургом". В Кельн прибыло немало одноклубников Овечкина: помимо Кузнецова и Орлова, это немецкий вратарь Филипп Грубауэр, а также шведский нападающий Никлас Бэкстрем.

Наибольшее представительство игроков из НХЛ на чемпионате мира среди европейских сборных было именно у шведов, которые первоначально привезли на турнир 16 человек. Позже к ним присоединились Бэкстрем, а также опытный вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист.

Встряска от Лукашенко

Разочарованиями турнира можно назвать сборные Белоруссии и Италии. Белорусы уступили в первых четырех матчах, за что ожидаемо подверглись критике президента страны Александра Лукашенко. Такая встряска помогла им набрать первое очко в матче с французами. От вылета из турнира их спасла победа над словенцами, которые покинули элитный дивизион, вылетев в группу А первого дивизиона.

Стоит отметить и пока неудачную игру прошлогодних финалистов турнира финнов. Они неубедительно выглядели по ходу группового этапа, потерпев поражение, в том числе и от французов, в итоге заняв в группе В четвертое место.

Сборная Италии, вернувшаяся в элиту год назад, не смогла в ней удержаться. Итальянцы набрали одно очко только в первом матче со словаками, проиграв остальные встречи, в том числе и сборной России (1:10).

Кельн вытянул посещаемость

Из околоспортивных моментов предварительный этап турнира запомнился огромной разницей в посещаемости матчей в Кельне и Париже. Турнир в Германии и Франции по количеству посетивших его болельщиков обошел прошлогодний чемпионат мира в Москве и Санкт-Петербурге. В России за все дни соревнований на мировое первенство сходило 417 414 человек, в то время как уже за девять дней предварительного этапа нынешнего турнира матчи посетило 431 040 человек.

Но главная заслуга в этом принадлежит Кельну - в среднем матчи на "Ланксесс-Арене" посещало 13 019 человек, в то время как на парижской "АккорХотелс-Арене" - 7508. Вмещающая 18,5 тысяч зрителей арена в Кельне могла похвастаться, как минимум пятью играми, где был аншлаг, в том числе с участием сборной России. Арена в столице Франции вмещает 14,5 тысяч зрителей, и только на матче чехов и французов показатель посещаемости перевалил за 13 тысяч.

Рекорд по посещаемости всего турнира по-прежнему принадлежит чемпионату мира 2015 года в Праге и Остраве, который собрал 741 690 человек. Причем на предварительном этапе два года назад турнир посетило свыше 630 тысяч зрителей.

По тонкому льду

Еще одной обсуждаемой проблемой на турнире стало качество льда во дворце в Кельне. В частности, российские хоккеисты жаловались на него после первых тренировок до турнира. Организаторам приходилось перезаливать лед и по ходу матчей, как это случилось в поединках между словаками и немцами, а также в матче команд России и Словакии. В обоих случаях из-за этого пришлось задержать начало второго периода обоих встреч.

Тренер россиян Знарок откровенно признался, что лед не соответствует уровню турнира. Его же коллега из Латвии Артис Аболс рассказал, что качество льда на кельнской арене считается худшим среди всех дворцов в немецкой лиге. Организаторы же решительно опровергли, что такая проблема существует.