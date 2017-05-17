Российские хоккеисты отправятся на матч плей-офф ЧМ в Париж на поезде

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею отправится на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии в Париж на поезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Россияне во вторник в Кельне уступили команде США в заключительном матче предварительного этапа и заняли второе место в группе А. Поскольку немцы обыграли команду Латвии и заняли четвертое место, россияне сыграют свой матч в плей- офф в столице Франции.

Матч россиян с чехами пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.