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Российские хоккеисты отправятся на матч плей-офф ЧМ в Париж на поезде

Спорт
17 мая, 10:44 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Россияне во вторник в Кельне уступили команде США и заняли второе место в группе А, поскольку немцы стали четвертыми, подопечные Олега Знарка проведут матч 1/4 финала в Париже

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© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею отправится на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии в Париж на поезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Россияне во вторник в Кельне уступили команде США в заключительном матче предварительного этапа и заняли второе место в группе А. Поскольку немцы обыграли команду Латвии и заняли четвертое место, россияне сыграют свой матч в плей- офф в столице Франции.

Матч россиян с чехами пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.

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