Российские хоккеисты отправятся на матч плей-офф ЧМ в Париж на поезде

Российские хоккеисты отправятся на матч плей-офф ЧМ в Париж на поездеСпорт 17 мая, 10:44
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КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею отправится на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии в Париж на поезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Россияне во вторник в Кельне уступили команде США в заключительном матче предварительного этапа и заняли второе место в группе А. Поскольку немцы обыграли команду Латвии и заняли четвертое место, россияне сыграют свой матч в плей- офф в столице Франции.
Матч россиян с чехами пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.