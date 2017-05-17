Более 6 тысяч билетов находятся в продаже на матч ЧМ по хоккею Россия - Чехия

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Более 6 тысяч билетов остаются в свободном доступе на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. Об этом сообщается в пресс- релизе оргкомитета турнира.

На игру Россия - Чехия, которая пройдет в Париже на "АккорХотелс-Арене", доступно 6,4 тыс. билетов. На матч Швейцария - Швеция, который также пройдет во французской столице, в продаже имеются 5,4 тыс. билетов.

Еще 8,3 тыс. билетов есть в свободной продаже на матч США - Финляндия в Кельне и 7,2 тыс. - на игру Канада - Германия. Достаточное количество билетов имеется на полуфинальные игры, матч за третье место и финал.

Всего игры предварительного этапа в обоих городах посетили 584827 человек. Матчи в Кельне посетили 375498 человек, в то время как игры в Париже - 209330. Игры группового раунда мирового первенства 2010 года в Кельне, Мангейме, Гельзенкирхене посетили 548768 зрителей.

Матч Россия - Чехия начнется 18 мая в 17:15 мск.