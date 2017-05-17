Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 6 тысяч билетов находятся в продаже на матч ЧМ по хоккею Россия - Чехия

Спорт
17 мая, 11:09 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Игры предварительного этапа чемпионата мира в Кельне и Париже посетили 584827 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Более 6 тысяч билетов остаются в свободном доступе на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. Об этом сообщается в пресс- релизе оргкомитета турнира.

На игру Россия - Чехия, которая пройдет в Париже на "АккорХотелс-Арене", доступно 6,4 тыс. билетов. На матч Швейцария - Швеция, который также пройдет во французской столице, в продаже имеются 5,4 тыс. билетов.

Еще 8,3 тыс. билетов есть в свободной продаже на матч США - Финляндия в Кельне и 7,2 тыс. - на игру Канада - Германия. Достаточное количество билетов имеется на полуфинальные игры, матч за третье место и финал.

Всего игры предварительного этапа в обоих городах посетили 584827 человек. Матчи в Кельне посетили 375498 человек, в то время как игры в Париже - 209330. Игры группового раунда мирового первенства 2010 года в Кельне, Мангейме, Гельзенкирхене посетили 548768 зрителей.

Матч Россия - Чехия начнется 18 мая в 17:15 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной США
11
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
2
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
В России стартовали продажи Nokia 3310
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
Подъезд дома в Волгограде обрушился из-за самовольного подключения к водопроводу
7
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
Темы дня
Загрузка...
Реклама