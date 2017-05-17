Дубровский: трамплины для сборных РФ по прыжкам на лыжах входят в число лучших в мире

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Трамплинные комплексы для подготовки сборных команд России по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью отвечают всем современным требованиями и входят в число лучших в мире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский.

"Основными центрами подготовки для прыгунов с трамплина и двоеборцев являются те центры, которые были введены в эксплуатацию совсем недавно - Нижний Тагил, Чайковский, Сочи. На сегодняшний момент это три основных комплекса, где мы проводим тренировочные сборы национальных команд, причем как в подготовительный, так и в соревновательный сезон, а также проводим международные соревнования самого высокого уровня, наряду со всероссийскими. Эти сооружения не только отвечают всем современным требованиям, но и являются одними из лучших в мире и по оснащению, и по инфраструктуре. На них мы и проводим международные соревнования самого высокого уровня - Кубок мира, Континентальный кубок", - сказал Дубровский.

"Нужно отметить, что нам повезло, что такие комплексы появились. Учитывая экономическую ситуацию в стране, можно сказать, что в ближайшие десять лет комплексов такого уровня у нас больше не появится. Конечно, этого недостаточно для такой большой страны, как Россия, учитывая, что прыжки на лыжах с трамплина и двоеборье развиваются в 10-11 территориях, тем не менее, есть определенные планы по совершенствованию материально- технической базы в таких городах, как Красноярск, Томск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Москва. Более того, некоторые из центров входят в федеральную целевую программу, но, к сожалению, пока мы не можем перейти в практическую плоскость реконструкции или нового строительства, поскольку по ФЦП определенную часть работ должен взять на себя регион или город", - добавил он.

По словам главы федерации, в ближайшее время будет запущена программа по реконструкции трамплинов для детей в Красноярском крае. "Мы нашли взаимопонимание с губернатором и министром спорта Красноярского края по этому вопросу. Учитывая то, что прыжки с трамплина и двоеборье не попали в программу Универсиады-2019, поскольку поставить большие трамплины возможности нет, мы сделали акцент на детские трамплины 20, 40 и 60 метров. Поэтому работа по совершенствованию материально-технической базы ведется, но больше ориентирована на трамплины меньшей мощности для развития спортсменов детского возраста", - рассказал Дубровский.

Комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле был реконструирован в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Также при поддержке федерального бюджета был модернизирован Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" в Чайковском, в состав которого входит трамплинный комплекс. Ранее сообщалось, что проект строительства комплекса малых трамплинов в Томске может быть включен в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Трамплинный комплекс будет построен для томской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.