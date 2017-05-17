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Ротенберг: хоккеисты сборной России спокойно отнеслись к задержке поезда в Париж

Спорт
17 мая, 15:15 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Отправление поезда было запланировано на 13:42 мск

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КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Задержка отправления поезда, на котором сборная России должна отправиться из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею, не нервирует команду. Об этом журналистам сообщил первый вице- президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба сборной Роман Ротенберг.

Отправление поезда было запланировано на 13:42 мск. Работник станции сообщил ТАСС, что задержка связана с поломкой состава.

"Задержка поезда команду не нервирует. Вы видите, все в порядке", - сказал Ротенберг.

Матч 1/4 финала Россия - Чехия пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.

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