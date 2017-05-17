Новокузнецкий "Металлург" опроверг информацию об исключении из КХЛ

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Руководство новокузнецкого "Металлурга" назвало слухами информацию об исключении клуба из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будущего сезона. Генеральный директор "Металлурга" Сергей Зиновьев в официальном заявлении клуба, оказавшемся в распоряжении ТАСС, говорит о том, что менеджмент ведет подготовку к следующему сезону.
"На сегодняшний день клуб проводит трансферную работу, продлевает контракты с хоккеистами и подписывает новых игроков, - заявил Зиновьев. - Клуб работает в штатном режиме и никакой официальной информации об исключении команды из КХЛ нет. Подобные слухи не идут нам на пользу. Такое ощущение, что кто-то специально запускает такие слухи и не хочет, чтобы в Новокузнецке была сильная и боеспособная команда".
Зиновьев также отметил, что все необходимые документы для участия клуба в следующем сезоне отправлены в КХЛ. "Все финансовые документы были отправлены в лигу, - добавил Зиновьев. - Соответствующие письма были отправлены и от губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, и от главы Новокузнецка Сергея Николаевича Кузнецова. Совместно с городом решаем и некоторые технические вопросы по дворцу спорта".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Металлург" не будет играть в КХЛ со следующего сезона. По итогам прошедшего чемпионата клуб занял 15-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.