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Испанский велогонщик Фраиле выиграл 11-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

Спорт
17 мая, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Второе место занял португалец Руй Альберту Кошта (UAE Abu Dhabi), третьим стал француз Роллан Пьер (Cannondal-Drapac Pro-Cycling Team

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Испанский велогонщик Омар Фраиле, выступающий за команду Dimension Data, стал победителем 11-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 161 км за 4 часа 23 минуты 14 секунд.

Второе место занял португалец Руй Альберту Кошта (UAE Abu Dhabi), третьим стал француз Роллан Пьер (Cannondal-Drapac Pro-Cycling Team).

После 11 этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).

Следующий этап пройдет 18 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.

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