Испанский велогонщик Фраиле выиграл 11-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Испанский велогонщик Омар Фраиле, выступающий за команду Dimension Data, стал победителем 11-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 161 км за 4 часа 23 минуты 14 секунд.
Второе место занял португалец Руй Альберту Кошта (UAE Abu Dhabi), третьим стал француз Роллан Пьер (Cannondal-Drapac Pro-Cycling Team).
После 11 этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).
Следующий этап пройдет 18 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.