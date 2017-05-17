Сборная студенческой лиги России по футболу победила команду Крыма и Севастополя

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сборная национальной студенческой футбольной лиги России обыграла команду Крыма и Севастополя со счетом 3:0. Мячи на счету Александра Можегова, Михаила Захарова и Алексея Каюмова.
Матч состоялся в Евпатории и стал завершением трехдневного сбора сборной команды Республики Крым и Севастополя.
Сборную национальной студенческой футбольной лиги России возглавляет бывший российский футболист 48-летний Андрей Канчельскис.